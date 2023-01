Cremonese, Braida: "Vittoria sul Napoli in Coppa? Ballardini ha riacceso la fiammella della speranza"

La Cremonese reduce dal successo in Coppa Italia contro il Napoli ci crede e con l'arrivo di Davide Ballardini sulla panchina punta al sogno salvezza, anche col possibile aiuto del mercato. Per commentare i temi caldi dell'attualità, TMW ha contattato in esclusiva l'uomo mercato grigiorosso, Ariedo Braida.

Si parla tanto dell'imminente arrivo di Benassi. Cosa può dirci in merito?

"Vediamo di andare in porto, ci proviamo. Qualcosa dobbiamo fare, vediamo...". Per l'attacco, Lasagna può essere un obiettivo?

"Al momento no, non c’è niente di che". L'impatto di Ballardini è stato immediato. Ha stupito anche voi col successo sul Napoli in Coppa Italia?

"Ha dato un po’ di entusiasmo, ha riportato un po’ di buon umore, ha riacceso la fiamella della speranza. Nel calcio esistono i miracoli, speriamo di riuscirci". Quale sarà il futuro di Carnesecchi?

"Non esiste il suo futuro, è qui e resterà qui per quest’anno, perché poi è di proprietà dell'Atalanta. Non si muove da qui".