Nasce il Napoli dei 'Fab Four', CoSport: Conte pronto a cambiare modulo per un super centrocampo!

Calciomercato Napoli, Conte pensa ad una rivoluzione tattica per comporre un super centrocampo con i 'Fab Four' De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa

Calciomercato Napoli - In attesa degli ultimi tasselli provenienti dal mercato, Antonio Conte continua a lavorare alacremente con il suo Napoli a Castel di Sangro. Il tecnico azzurro sta provando diverse varianti tattiche per i suoi azzurri, con l'obiettivo di trovare un equilibrio perfetto.

Napoli, Conte cambia modulo

La grande sfida di Conte sarà quella di far coesistere i vari De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa. Per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore valuta un nuovo modulo per far giocare contemporaneamente i 'Fab Four'.

"La formula-4, quella dei Fab Four: Anguissa, Lobotka, De Bruyne, McTominay. Con KDB a sostegno del centravanti e McT più largo a sinistra, modello Raspadori ultima generazione scudetto. Per intenderci: quella sorta di 4-4-2 andato in scena nella parte finale della scorsa stagione. Due soluzioni, due Napoli, due modi diversi di interpretare il gioco con focus sulla seconda: il modo di sfruttare i colossi del centrocampo tutti insieme, sfruttando le luci della cristalleria di Boemia del principe Kevin e allo stesso tempo senza dover rinunciare ai muscoli, al cervello e all'intensità nelle due fasi delle tre colonne del quarto scudetto".

