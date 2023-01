Bonfrisco: "Ferrieri Caputi è brava ma in affanno dal punto di vista atletico, spesso era fuori posizione"

L'ex arbitro Angelo Bonfrisco è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D'Alessandro:

«Alla Ferrieri Caputi è stato costruito un percorso velocizzato. Ieri sera ha fatto piacere a tutti vedere al Maradona una terna arbitrale al femminile ma poi ci sono le situazioni di campo da affrontare. L'esperienza non te la regala nessuno, se non il tempo. Secondo me la Ferrieri Caputi è brava ma ieri sera l'ho vista un po' in affanno dal punto di vista atletico, spesso era fuori posizione. Il designatore, probabilmente, pensava che la partita potesse essere più semplice e invece lo stadio importante, l'andamento del match e le condizioni meteo l'hanno complicata. Arbitraggio all'inglese? La Ferrieri Caputi ha fischiato 30 falli che, considerando i tempi supplementari, sono nella media. Però, la scelta di lasciar giocare molto, un arbitro se la deve guadagnare sul campo. I falli veri vanno fischiati sempre, soprattutto se sono da sanzione disciplinare. Non si può non fischiare nulla in certi casi perchè altrimenti perdi la misura e la credibilità dei giocatori che poi non ti seguono più».