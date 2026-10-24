Allegri una furia: "Buttati due punti, stasera sono arrabbiato: non sono lucido. Rosso? Appena mi muovo vengo espulso. Su Badiashile..."

Calcio Napoli – Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita Napoli-Roma.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: “

Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori. Io non ho detto niente. Ormai è fatta, da ora in avanti mi siedo e non mi muovo più. Appena mi muovo vengo espulso. L'anno scorso ho pagato 80mila euro di multa. Appena mi muovo... Vedo altri che entrano, urlano. Io se mi alzo vengo espulso. Sulla partita posso solo fare i complimenti ai ragazzi.

Stasera abbiamo fatto una buona partita difensivamente, la Roma è forte. Il terzo gol potevamo fare di più. Con questo spirito risaliremo la classifica. Io ho cambiato modo di giocare. Voglio giocare tutti all'attacco. Dall'inizio della stagione. Se posso metto anche quattro attaccanti.

De Bruyne? Non potrà giocare tutte le partite... Sono arrabbiato per il finale, non sono troppo lucido. Abbiamo buttato 2 punti, a Venezia 3. Hojlund ha avuto tre situazioni favorevoli, ha lavorato molto bene. I gol arriveranno, deve stare sereno.

Badiashile? Ha avuto un infortunio, lo valuteremo nelle prossime 48 ore. Ditemi voi se il bicchiere è mezzo pieno, oggi dopo 25 anni non sono nelle condizioni di analizzare la partita dal punto di vista della lucidità".