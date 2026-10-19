Bodo/Glimt allo Stadio Maradona per l'allenamento di rifinitura | VIDEO e FOTO CN24

Si è tenuto questo pomeriggio l'allenamento di rifinitura del Bodo/Glimt in vista della partita di domani contro il Napoli in Champions League. La squadra norvegese si è recata allo stadio Maradona ed ha sostenuto lì la rifinitura agli ordini dell'allenatore Knutsen.

Piccola curiosità: in campo con il Bodo/Glimt anche il nipote di un calciatore norvegese che nel lontano 1976 fu protagonista dell'unico precedente tra Napoli e Bodo/Glimt in Coppa delle Coppe. A parti inverse, anche nelle giovanili della SSC Napoli c'è invece il giovane Massa, pronipote di quel Giuseppe Massa che segnò il gol dell'1-0 nella partita di ritorno contro il Bodo/Glimt cinquant'anni fa.

Guarda il video di CalcioNapoli24 con il commento di Claudio Russo e Ilario Covino e le ultime anticipazioni sulla probabile formazione dei norvegesi.