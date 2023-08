Zielinski in Arabia, Koopmeiners al Napoli! CdM: "Pronta un'offerta da 35 milioni"

Calciomercato Napoli, pronta l'offerta per Teun Koopmeiners! Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno in edicola, il club di De Laurentiis sarebbe pronto a mettere sul tavolo ben 35 milioni di euro per acquistare il centrocampista dell'Atalanta, con il quale le trattative proseguono ormai da tempo.

Un'idea di mercato strettamente legata al futuro di Piotr Zielinski, sul quale continua a insistere il pressing dell'Arabia Saudita. Se alla fine Zielinski dovesse essere ceduto, il Napoli sarebbe pronto ad alzare il tiro e fiondarsi su Koopmeiners. Nonostante ciò, precisa il Corriere, "L'Atalanta al momento considera incedibile Koopmeiners, ma il Napoli non ha ancora perso le speranze".