Sky - Koopmeiners e Gabri Veiga in cima alla lista per il dopo Zielinski: le ultime

Nelle ultime ore è tornato forte l'Al-Ahli su Piotr Zielinski e il futuro del polacco al Napoli resta in bilico.

Teun Koopmeiners

Napoli due nomi per il dopo Zielinski

Secondo Sky Sport, il Napoli valuta le alternative in caso di addio: in cima alla lista Teun Koopmeiners e Gabri Veiga. Per l'olandese, il Napoli si è mosso sondando la disponibilità del calciatore. Per lo spagnolo, il Napoli è pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni per il Celta Vigo, ma il club vuole i 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli