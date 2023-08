Repubblica - Garcia insiste, il Napoli non molla Kilman: è la prima scelta, le cifre

Ultimissime notizie calciomercato Napoli - Resta Max Kilman la prima scelta in difesa dopo il rinnovo di Kevin Danso. E il club azzurro è al lavoro per abbassare le pretese dei Wolves.

Ne parla l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"Garcia è soddisfatto del lavoro svolto, ma ieri ha deciso di concedere un po’ di riposo a tutto il gruppo che non ha svolto la seduta pomeridiana. L’allenatore ne ha approfittato per fare il punto con De Laurentiis e gli uomini mercato sull’arrivo del difensore che rappresenta una priorità dopo l’addio di Kim. Il Napoli [...] non ha mai mollato Max Kilman: l’inglese rappresenta da sempre una delle primissime scelte e si continua a lavorare per abbassare le pretese del Wolverhampton, che chiede 40 milioni. In lista ci sono sempre il greco Mavropanos dello Stoccarda e il brasiliano Murillo, mentre Sutalo non sembrerebbe più una priorità".