Partitella Napoli, McTominay mira sotto le gambe di Milinkovic: gol su assist di Lobotka | VIDEO

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Finisce il diciottesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si trattava dell'allenamento pomeridiano del giorno 13 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli dopo le amichevoli contro il Girona e il Sorrento.

E nel corso della partitella, è arrivato un gol da attaccante per McTominay: Scott ha segnato l'1-0 in partitella, mirando sotto le gambe di Milinkovic-Savic a tu per tu col portiere, su assist di Lobotka. Ecco il video!