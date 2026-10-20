Terzo Tempo Calcio Napoli, doppio appuntamento: il post Champions e venerdì 23 ottobre si riparte su Televomero

Il ritorno di Terzo Tempo Calcio Napoli. La trasmissione tanto amata dai tifosi azzurri torna su Televomero, canale 11 del digitale terrestre. Questa sera lo Speciale Champions in co-produzione tra Televomero e Raffaele Carrella. Ma lo farà anche ogni venerdì a partire dalle 21:00 con un parterre d'eccezione, con la prima puntata che powders andrà in onda il 23 ottobre.

Prodotto da Raffaele Carrella, il programma articolerà analisi, rubriche e approfondimenti sui match giocati dal Napoli in campionato e nelle coppe. In conduzione ci sarà Jolanda De Rienzo, presente l'ex portiere Stefano Sorrentino insieme ai giornalisti Carlo Alvino, Ciro Troise e Giovanni Scotto, con Anna Trieste ospite per la prima puntata. A dare la voce ai numerosi messaggi dei tifosi del Napoli ci sarà Ilaria Salazaro.

Terzo Tempo non si ferma soltanto al venerdì. Già contro Arsenal e Villarreal, nel postpartita, la trasmissione è andata in onda per il postpartita di Champions League, che si ripeterà martedì 20 ottobre dopo il match contro il Bodo Glimt. In studio in conduzione ci sarà Gianluca Vigliotti insieme al direttore Enrico Fedele. In collegamento dall'esterno dello stadio Maradona, ad arricchire l'analisi ci sarà la presenza di Jolanda De Rienzo e Ciro Troise.