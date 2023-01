Da Torino provano a destabilizzare: "Real Madrid su Kvaratskhelia e Osimhen"

Calciomercato Napoli - Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen hanno messo in crisi la Juventus al Maradona, nel big match di venerdì 13 gennaio. E adesso, da Torino, provano a destabilizzare l'ambiente Napoli.

Infatti, TuttoJuve scrive sul suo portale di come Kvaratskhelia e Osimhen siano

"nuovi obiettivi del Real Madrid. Il Real Madrid ha bisogno di aggiungere un nuovo tassello per potenziare la rotazione sulle fasce, visto lo scarso livello di nomi come Eden Hazard e Marco Asensio (i cui giorni sono contati al Santiago Bernabeu), così come nel ruolo di centravanti, considerando che non hanno un sostituto garantito di Karim Benzema a lungo termine. Entrambi arriverebbero a completare uno dei migliori attacchi del mondo. Il problema è che entrambi hanno un contratto a lungo termine (Osimhen fino al 2025 e Kvaratskhelia fino al 2027) e il Napoli li lascerebbe partire solo per una cifra superiore ai 200 milioni di euro".