Da Bari - Cheddira al Napoli: De Laurentiis è convinto sia il perfetto vice Osimhen

Ultime notizie calciomercato Napoli - 12 gol in Serie B, 5 in Coppa Italia e protagonista con la maglia del Marocco in Qatar al Mondiale 2022: Walid Cheddira è finito quindi nel mirino del Napoli, che vogliono assicurarselo per l'estate.

Cheddira-Napoli, ultime news calciomercato

A proposito dell'ipotesi Cheddira-Napoli, il Corriere del Mezzogiorno Puglia scrive:

"Domenica compirà 25 anni. Walid Cheddira è il diamante prezioso del Bari di Mignani, finito sulla copertina del calciomercato. A fargli la corte è il Napoli di Spalletti, non tanto per accaparrarselo in questo primo mese di 2023, quanto per assicurarselo in estate. Nella dirigenza napoletana si fa strada l’idea che il bomber di Loreto possa essere un perfetto vice Osimhen".