Kvara è...moldavo? La confusione dei tifosi a Castel di Sangro | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - Kvaratskhelia manda ancora in confusione i tifosi del Napoli. Alici Come Prima, ha intervistato i supporters azzurri chidendogli la nazionalità dei loro beniamini, le risposte sono tutte da ridere! Da domani alle ore 14 e tutti i giorni fino alla fine del ritiro di Castel di Sangro, tornano i vlog di Alici Come Prima sui canali di CalcioNapoli24 con "Sangro Azzurro".

Questo il video: