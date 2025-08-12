Ritiro Napoli, prima volta in campo per Buongiorno! Fino a ieri aveva sempre lavorato a parte | FOTO CN24

Ritiro Napoli  
Ritiro Napoli, prima volta in campo per Buongiorno! Fino a ieri aveva sempre lavorato a parte | FOTO CN24

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Diciannovesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento mattutino del giorno 14 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli prima dell'amichevole contro l'Olympiakos. Prima volta in campo per Alessandro Buongiorno, che fino a ieri aveva sempre lavorato a parte con un processo di riatletizzazione.

In allegato le foto di Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

  • Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
  • Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
  • Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
  • Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Ambrosino.

Ritiro Napoli 2025, le amichevoli

  • 22 luglio: Napoli-Arezzo 0-2 (38' Pattarello rig., 90' Varela)
  • 26 luglio: Napoli-Catanzaro 2-1 (5' Raspadori, 7' Lucca rig., 48' Iemmello)
  • 3 agosto: Napoli-Brest 1-2 (29’ Ajorque, 33' Ajorque, 63' Lucca)
  • 4 agosto: Napoli-Casertana 1-1 (35' Vano, 43' Politano)
  • 9 agosto: Napoli-Girona 3-2 (5' Di Lorenzo, 16' De Bruyne, 23' De Bruyne, 34' Stuani, 42' Stuani)
  • 10 agosto: Napoli-Sorrento 4-0 (12' Lucca, 22' McTominay, 75' Hasa, 85' Lukaku)
  • 14 agosto: Napoli-Olympiakos ore 18

Martedì 12 agosto:

  • 11-11.50 - Buongiorno Castel di Sangro con l'allenamento mattutino LIVE dal campo
  • 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
  • 14:30-14:45 - TG pranzo
  • 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi
  • 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l'allenamento pomeridiano LIVE dal campo
  • 19:30-19:45 - TG serale
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top