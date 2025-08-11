Retroscena CN24 - Elmas accostato al Napoli: il "sì" di otto mesi fa e il legame forte della famiglia con la città

Retroscena CN24 - Elmas accostato al Napoli: il sì di otto mesi fa e il legame forte della famiglia con la città

Calciomercato Napoli, si torna a parlare di Elif Elmas: due retroscena riguardo il centrocampista macedone

In questi minuti, Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, e il giornalista Alfredo Pedullà hanno rilanciato la notizia del possibile ritorno in azzurro di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, ceduto al Lipsia il 27 dicembre 2023 (nell'anno post-scudetto), nella scorsa stagione ha giocato 6 mesi al Torino ed è tornato a Napoli da avversario.

Calciomercato SSC Napoli - Ma possiamo raccontarvi due retroscena: sebbene Elmas sia partito per proseguire la sua carriera, a dimostrazione del forte legame creato da Elif e dalla sua famiglia con Napoli, i fratelli e la famiglia sono rimasti in città a vivere. E lo scorso gennaio, quando gli azzurri cercavano il sostituto di Kvaratskhelia, un'idea era proprio il ritorno di Elmas ma, complice l'assenza di un posto per extracomunitario (adesso il Napoli ha due slot a disposizione), l'ipotesi fu presto scartata. Sebbene Elmas avesse da subito testimoniato la sua voglia di tornare in azzurro, senza un attimo di esitazione. Ed è facile pensare che anche adesso in cima alla lista dei suoi desideri vi sia tornare al Napoli e mettersi a disposizione di Antonio Conte.

Fratelli Elmas
