Mago De Bruyne, la 'prima volta' di Buongiorno e la marea di tifosi: le emozioni del mattino di Castel di Sangro | FOTOGALLERY CN24
Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Diciannovesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si trattava dell'allenamento mattutino del giorno 14 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli prima dell'amichevole contro l'Olympiakos.
Squadra in campo alle 11, lavoro tattico per gli azzurri: uscita dal basso per un gruppo, attacco alla porta per un altro. Prima volta in campo per Alessandro Buongiorno, che fino a ieri aveva sempre lavorato a parte con un processo di riatletizzazione: lavoro parziale per il difensore centrale. Poi lunga serie di ripetute atletiche per il gruppo, inframezzate da una serie di partitelle a campo ridotto.
In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24
Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli
Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:
- Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
- Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
- Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
- Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Ambrosino.
Ritiro Napoli 2025, le amichevoli
- 22 luglio: Napoli-Arezzo 0-2 (38' Pattarello rig., 90' Varela)
- 26 luglio: Napoli-Catanzaro 2-1 (5' Raspadori, 7' Lucca rig., 48' Iemmello)
- 3 agosto: Napoli-Brest 1-2 (29’ Ajorque, 33' Ajorque, 63' Lucca)
- 4 agosto: Napoli-Casertana 1-1 (35' Vano, 43' Politano)
- 9 agosto: Napoli-Girona 3-2 (5' Di Lorenzo, 16' De Bruyne, 23' De Bruyne, 34' Stuani, 42' Stuani)
- 10 agosto: Napoli-Sorrento 4-0 (12' Lucca, 22' McTominay, 75' Hasa, 85' Lukaku)
- 14 agosto: Napoli-Olympiakos ore 18
Martedì 12 agosto:
- 11-11.50 - Buongiorno Castel di Sangro con l'allenamento mattutino LIVE dal campo
- 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
- 14:30-14:45 - TG pranzo
- 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi
- 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l'allenamento pomeridiano LIVE dal campo
- 19:30-19:45 - TG serale
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News