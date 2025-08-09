Ritiro Castel di Sangro Napoli, giorno 11: oggi l'amichevole col Girona, addio Raspadori e ultime news di mercato | VIDEO

Ritiro Napoli fonte : dai nostri inviati Russo, Lombardi e Nicotra
Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video del diciassettesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento mattutino del giorno 11 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli prima delle amichevoli contro il Girona e il Sorrento.

Ritiro Castel di Sangro Napoli, giorno 11: allenamento mattutino | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 11:00 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 5 di ritiro a Castel di Sangro. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: RussoLombardi e Nicotra.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

  • Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
  • Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
  • Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
  • Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Ambrosino.

Sabato 9 agosto:

  • 11:00-12:00 - Buongiorno Castel di Sangro
  • 14:30-14:45 - TG pranzo
  • 17:00-17:15 - TG serale
  • 18:00-21:00 - Amichevole SSC Napoli-Girona ore 19.00 con pre-partita, LIVE Reaction, post-partita con Highlights e Pagelle dal campo di Castel di Sangro
