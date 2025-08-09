Sportitalia - Il Napoli aumenta l'offerta per Musah per convincere il Milan, si chiudono altri due colpi

Dalla redazione di Sportitalia arrivano le ultimissime notizie di calciomercato sui movimenti del Napoli tra entrata e uscita:

"Il Napoli dopo Simeone ha ceduto anche Raspadori, 22 milioni più 3 di bonus in merito alla posizione in campionato e 1 altro milione di bonus sul piazzamento in Champions. Il Napoli può aumentare l'offerta per Musah che è uno dei veri obiettivi per il centrocampo, in questo momento Miretti in stand-by. Fatta per Gutierrez, non si molla per Juanlu Sanchez e c'è la volontà del giocatore per chiudere".