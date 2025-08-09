Sportitalia - Il Napoli aumenta l'offerta per Musah per convincere il Milan, si chiudono altri due colpi

MusahMusah

Dalla redazione di Sportitalia arrivano le ultimissime notizie di calciomercato sui movimenti del Napoli tra entrata e uscita

Dalla redazione di Sportitalia arrivano le ultimissime notizie di calciomercato sui movimenti del Napoli tra entrata e uscita:

"Il Napoli dopo Simeone ha ceduto anche Raspadori, 22 milioni più 3 di bonus in merito alla posizione in campionato e 1 altro milione di bonus sul piazzamento in Champions. Il Napoli può aumentare l'offerta per Musah che è uno dei veri obiettivi per il centrocampo, in questo momento Miretti in stand-by. Fatta per Gutierrez, non si molla per Juanlu Sanchez e c'è la volontà del giocatore per chiudere".

