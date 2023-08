Rinnovo Zielinski, l'offerta di ADL è ritenuta troppo bassa ma c'è la fumata bianca per un altro azzurro

Il Napoli lavora anche sul fronte rinnovi con Zielinski e non solo sempre in primo piano. Se per Mario Rui, per esempio, sembrerebbe essere quasi tutto pronto, per il polacco la situazione è più complicata.

Piotr Zielinski

Rinnovi Zielinski e Mario Rui

Come riporta Il Mattino, il suo potente agente Mario Giuffredi neppure ha risposto alle chiamate della Lazio. Sulla graticola ancora Zielinski: ha aperto alla permanenza con un rinnovo al ribasso ma l'offerta del Napoli di 2,8 milioni viene considerata esageratamente al ribasso. Si discute, con Sarri pericolosamente alla finestra.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli