Da Firenze: "Fiorentina-Napoli, settore ospiti sold-out!". Tifosi in trasferta onostante la protesta ultras

Gli ultras di Curva A e Curva B non andranno in trasferta a Firenze per la partita Fiorentina-Napoli, in segno di protesta contro la decisione di non allargare il settore ospiti a 420 posti a sedere, come inizialmente ipotizzato. Saranno invece solamente 300 i posti assegnati ai tifosi del Napoli nel settore ospiti.
Nonostante l'annuncio degli ultras, però, il settore ospiti sarà sold-out. Lo annuncia oggi il quotidiano toscano "La Nazione", secondo cui al di là della protesta degli ultras napoletani ci saranno comunque 300 tifosi napoletani residenti in Campania che viaggeranno in trasferta per sostenere la squadra.
L'Artemio Franchi sarà quasi sicuramente sold-out tra abbonati e biglietti, con un totale di 23mila spettatori, la capienza massima attualmente raggiungibile a Firenze.