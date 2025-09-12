Fiorentina, Gudmundsson: "Napoli top club e tra le favorite! Sul mio infortunio in vista di domani..."

Le Interviste  
GudmundssonGudmundsson

Albert Gudmundsson, fantasista islandese della Fiorentina, ha parlato a Sport Mediaset della prossima di campionato con il Napoli di Antonio Conte:

“Il Napoli è un top club, è una squadra molto forte e penso siano tra le favorite per lo scudetto. Hanno vinto l’anno scorso e questo li rende automaticamente favoriti, inoltre hanno comprato giocatori forti in estate”.

Tu ci sarai, dopo l’infortunio in nazionale? “Sto cercando di fare di tutto per essere pronto per il weekend (la gara è in programma domani alle 20.45 ndr). Spero di esserci”.

Hai avuto un momento difficile, ripensando agli infortuni della scorsa stagione? “Sì, ho pensato ‘cavolo, ci risiamo’. Però poi ti rialzi e pensi a tornare il prima possibile. Non è stato un infortunio grave, giusto un momento. Ora voglio tornare il prima possibile”.

Com’è cambiata la squadra con Pioli??“Tutti hanno visto come abbia alzato il livello, con il suo carattere e la sua esperienza. Penso che abbia trasmesso a tutti la giusta mentalità, è un bene per tutta la squadra e anche per me personalmente. Sento che crede in me, ora sta a me ripagare la fiducia”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top