Fiorentina, Gudmundsson: "Napoli top club e tra le favorite! Sul mio infortunio in vista di domani..."

Albert Gudmundsson, fantasista islandese della Fiorentina, ha parlato a Sport Mediaset della prossima di campionato con il Napoli di Antonio Conte:

“Il Napoli è un top club, è una squadra molto forte e penso siano tra le favorite per lo scudetto. Hanno vinto l’anno scorso e questo li rende automaticamente favoriti, inoltre hanno comprato giocatori forti in estate”.

Tu ci sarai, dopo l’infortunio in nazionale? “Sto cercando di fare di tutto per essere pronto per il weekend (la gara è in programma domani alle 20.45 ndr). Spero di esserci”.

Hai avuto un momento difficile, ripensando agli infortuni della scorsa stagione? “Sì, ho pensato ‘cavolo, ci risiamo’. Però poi ti rialzi e pensi a tornare il prima possibile. Non è stato un infortunio grave, giusto un momento. Ora voglio tornare il prima possibile”.

Com’è cambiata la squadra con Pioli??“Tutti hanno visto come abbia alzato il livello, con il suo carattere e la sua esperienza. Penso che abbia trasmesso a tutti la giusta mentalità, è un bene per tutta la squadra e anche per me personalmente. Sento che crede in me, ora sta a me ripagare la fiducia”.