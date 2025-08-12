Highlights allenamento Napoli, guardate cosa succede a Meret e Milinkovic-Savic | VIDEO

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Diciannovesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si trattava dell'allenamento mattutino del giorno 14 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli prima dell'amichevole contro l'Olympiakos

Squadra in campo alle 11, lavoro tattico per gli azzurri: uscita dal basso per un gruppo, attacco alla porta per un altro. Prima volta in campo per Alessandro Buongiorno, che fino a ieri aveva sempre lavorato a parte con un processo di riatletizzazione: lavoro parziale per il difensore centrale. Poi lunga serie di ripetute atletiche per il gruppo, inframezzate da una serie di partitelle a campo ridotto.

I quattro portieri del Napoli - Meret, Milinkovic-Savic, Contini e Ferrante - impegnati con Rosalen Lopez e Giglio: si allena la forza, il portiere sulla linea di porta è prima 'legato' con un nastro e deve distendersi dall'altro lato, poi 'braccato' da Giglio sulla linea.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

  • Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
  • Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
  • Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
  • Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Ambrosino.

Ritiro Napoli 2025, le amichevoli

  • 22 luglio: Napoli-Arezzo 0-2 (38' Pattarello rig., 90' Varela)
  • 26 luglio: Napoli-Catanzaro 2-1 (5' Raspadori, 7' Lucca rig., 48' Iemmello)
  • 3 agosto: Napoli-Brest 1-2 (29’ Ajorque, 33' Ajorque, 63' Lucca)
  • 4 agosto: Napoli-Casertana 1-1 (35' Vano, 43' Politano)
  • 9 agosto: Napoli-Girona 3-2 (5' Di Lorenzo, 16' De Bruyne, 23' De Bruyne, 34' Stuani, 42' Stuani)
  • 10 agosto: Napoli-Sorrento 4-0 (12' Lucca, 22' McTominay, 75' Hasa, 85' Lukaku)
  • 14 agosto: Napoli-Olympiakos ore 18

Martedì 12 agosto:

  • 11-11.50 - Buongiorno Castel di Sangro con l'allenamento mattutino LIVE dal campo
  • 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
  • 14:30-14:45 - TG pranzo
  • 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi
  • 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l'allenamento pomeridiano LIVE dal campo
  • 19:30-19:45 - TG serale

 

 
