Adani: "Conte è fra i tre-quattro allenatori più influenti al mondo! In Serie A difficilmente perde"

Le Interviste  
AdaniAdani

Lele Adani, ex calciatore oggi opinionista sportivo, ha parlato di Antonio Conte nel corso di "Viva el Futbol".

"Durante l'anno Conte Ã¨ uno che sta sul lavoro, sta sul pezzo, cioÃ¨ si vive la cittÃ , si mescola la gente, gli piace il sentimento popolare, perÃ² Ã¨ troppo focalizzato sul lavoro. Invece quando ha vinto lo scudetto, a obiettivo raggiunto, Ã¨ stato travolto dall'amore di Napoli, Ã¨ stato totalmente contagiato e plagiato dl trasporto e la passione dei tifosi.

Per me Conte rimane uno dei tre-quattro allenatori piÃ¹ influenti al mondo: dopo il Tottenham si Ã¨ evoluto, ha rinnovato le idee. Lui vive lavorando e quindi trova le motivazioni nel sacrificio, nella fatica,Â nell'aggiornamento, nella fame, nella rabbia, nel saper starcÂ ma isolarsi e focalizzarsi sul lavoro. Ãˆ uno che chiede tanto a se stesso, al suo staff eÂ alla piazza. In Serie A Ã¨ un fuoriclasse e difficilmente perde".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top