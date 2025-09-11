Adani: "Conte è fra i tre-quattro allenatori più influenti al mondo! In Serie A difficilmente perde"

Lele Adani, ex calciatore oggi opinionista sportivo, ha parlato di Antonio Conte nel corso di "Viva el Futbol".

"Durante l'anno Conte Ã¨ uno che sta sul lavoro, sta sul pezzo, cioÃ¨ si vive la cittÃ , si mescola la gente, gli piace il sentimento popolare, perÃ² Ã¨ troppo focalizzato sul lavoro. Invece quando ha vinto lo scudetto, a obiettivo raggiunto, Ã¨ stato travolto dall'amore di Napoli, Ã¨ stato totalmente contagiato e plagiato dl trasporto e la passione dei tifosi.

Per me Conte rimane uno dei tre-quattro allenatori piÃ¹ influenti al mondo: dopo il Tottenham si Ã¨ evoluto, ha rinnovato le idee. Lui vive lavorando e quindi trova le motivazioni nel sacrificio, nella fatica,Â nell'aggiornamento, nella fame, nella rabbia, nel saper starcÂ ma isolarsi e focalizzarsi sul lavoro. Ãˆ uno che chiede tanto a se stesso, al suo staff eÂ alla piazza. In Serie A Ã¨ un fuoriclasse e difficilmente perde".