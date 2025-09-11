Marino: "Il Napoli poteva prendere Lookman! Ma se Hojlund è quello dell'Atalanta..." | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli - Da lunedì 15 settembre, alle 20:50 su Televomero (canale 11 dgt) torna il “Bello del Calcio”, e tra le conferme c’è Pierpaolo Marino, storico direttore generale del Napoli di Aurelio De Laurentiis, e direttore sportivo tra il 1984 ed il 1987 del Napoli di Diego Armando Maradona. Marino si racconta a CalcioNapoli24 in un'intervista, eccone un estratto

Direttore, tanti arrivi in questo nuovo Napoli. Come giudica questo mercato estivo e soprattutto: le piace l'arrivo di Hojlund per sostituire l'infortunato Lukaku?

"Ma sì, di meglio era difficile prendere! Forse Lookman sarebbe stata una scelta che avrebbe comportato un diverso modo di giocare, però Hojlund, se è quello di Bergamo e non quello dell'anno scorso, sicuramente con le sue caratteristiche può essere un giocatore che migliora molto il Napoli, magari non farà rimpiangere Lukaku. Però ci sono tanti acquisti importanti che ha fatto il Napoli, perché non sottovalutate Lang e Beukema! Qual è il migliore? Mah, il migliore sulla carta è De Bruyne, però io penso che sul campo vedremo magari che potrà essere Lang o piuttosto che Hojlund".