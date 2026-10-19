Allegri a rischio esonero? CorSport - Cosa filtra sulla posizione dell'allenatore

Ultime notizie calcio Napoli - Allegri a rischio se non farà punti contro Bodo e Roma? Dopo la sconfitta contro il Venezia sono circolate diverse ipotesi sul futuro dell'allenatore livornese che sicuramente non può essere soddisfatto di questo inizio della stagione come tutti del resto. Stando però a quanto riporta stamattina il Corriere dello Sport, la posizione del tecnico non è a rischio.

Allegri a rischio: le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la posizione di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta di Venezia:

"Per il resto, inutile girarci intorno, la situazione è già seria e di questo passo potrebbe anche diventare grave. La bruttissima sconfitta contro il Venezia, la seconda in cinque giorni dopo quella con il Villarreal e la quinta in nove partite, non lascia scampo: se il Napoli non ricomincerà a fare punti, o meglio se non tornerà a vincere tra domani con il Bodø/Glimt e sabato con la Roma, a crollare potrebbe essere tutto il castello e non soltanto le classifiche di Champions e campionato. Allegri non è a rischio, questo è bene sottolinearlo. E per quanto dica di non essere preoccupato, non sarà certamente soddisfatto dell'avvio di stagione".