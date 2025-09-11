Il Napoli piomba su Muhammed Damar! Sportitalia: "Forte interessamento in vista di gennaio"

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: il giornalista Rudy Galetti di Sportitalia svela il nuovo obiettivo del Napoli! Si tratta di Muhammed Damar, centrocampista tedesco classe 2004 che gioca con l'Hoffenheim.

"Benfica, Napoli e altri club europei hanno chiesto informazioni per Damar. Dopo una stagione eccezionale all'Elversberg, due giorni fa ha anche segnato un gol con la Nazionale under-21 della Germania contro la Lettonia. Andrà tenuto d'occhio in vista della sessione di mercato di gennaio, con un forte interessamento già in corso"