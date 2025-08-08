Dalla Spagna - Juanlu può restare al Siviglia! Quotazioni in rialzo: la posizione del Napoli

Calciomercato Napoli - Prosegue la telenovela per l'arrivo di Juanlu Sanchez al Napoli. Il braccio di ferro con il Siviglia non ha ancora un vincitore: il calciatore vuole solo gli azzurri, ma gli iberici non hanno accettato l'ultima proposta di De Laurentiis da 17 milioni (ne volgiono 20 più percentuale sulla rivendita). 

Il calciatore ha messo Napoli in cima alla lista, rifiutando le proposte provenienti dalla Premier League. Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda Juanlu arrivano direttamente dalla Spagna, in particolare dal periodico Estadio Deportivo. Ecco quanto si legge:

"La questione Juanlu Sánchez è in stallo, con il nativo di Montequinto più dentro che fuori, hanno assicurato fonti vicine a Eatadio Deportivo. Le stesse fonti vedono come più probabile che il giocatore continui al Siviglia piuttosto che andare al Napoli, con il club italiano che aveva fissato questo giovedì 7 agosto come termine ultimo per confermare o abbandonare l'operazione".

