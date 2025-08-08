Rivoluzione Conte, Gazzetta: il tecnico prova De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa insieme!

Ritiro Napoli a Castel di Sangro, mister Antonio Conte sperimenta un centrocampo inedito nell'amichevole contro il Girona: possibile cambio modulo per gli azzurri

Notizie Napoli calcio - Prosegue la preparazione del Napoli a Castel di Sangro, con mister Conte che sta sperimentando vari "vestiti" per dare il maggior equilibrio possibile alla sua squadra. 

Napoli Girona, Conte cambia modulo

Domani ci sarà il test amichevole contro il Girona e lo stesso Conte potrebbe testare l'audace idea di impiegare contemporaneamente McTominay, De Bruyne, Anguissa e Lobotka. A svelarlo è La Gazzetta dello Sport:

"Rieccolo McTominay, a duettare con la punta, a inserirsi senza palla, a battere a rete. E ad allargare anche la posizione, per favorire lo scivolamento interno dell’uomo tra le linee. Già, l’ultima prova sul campo potrebbe essere anche una traccia di lavoro che verrà. Non con Raspadori accanto a Lukaku, bensì col gemello belga Kevin De Bruyne, e Neres largo a destra a completare il tridente alle spalle di Big Rom. Pochi minuti di prove sul campo visibili al pubblico, poi casacche mischiate e esperimento rimandato. Chissà, magari già a domani contro il Girona, quando il Napoli effettuerà la sua seconda amichevole internazionale in Abruzzo".

