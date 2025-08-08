Il Mattino - Juanlu e Gutierrez si avvicinano al Napoli: ecco gli aggiornamenti dalle trattative

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta le ultime nelle trattative per Miguel Gutierrez e Juanlu Sanchez:

"Dalla Spagna sono in arrivo Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez: contratto quinquennale per entrambi e niente percentuale sulla futura rivendita. Al terzino del Siviglia andranno 2 milioni di euro, al club 17 milioni. Al calciatore del Girona, invece, 2,5 milioni di ingaggio per un affare da 20 milioni circa tra parte fissa e bonus poi da riconoscere. Il filo conduttore delle due trattative? Entrambi hanno spinto fortemente per giocare in azzurro e con Antonio Conte. Adesso tutto sta nel capire quando arriverà l'ok decisivo. Il Siviglia è con le spalle al muro e in queste ore darà il via libera. Il club deve incassare soldi importanti per poter rispondere alle difficoltà economiche che avanzano e la presa di posizione del calciatore che ha detto no convintamente alla Premier League rifiutando le avances di Wolverhampton e Everton ha ovviamente messo un punto a tutto. Napoli o niente. Si incontreranno nel weekend, invece, Giovanni Manna e il Girona: prima e dopo l'amichevole a Castel di Sangro ci sarà tempo per definire tutti i dettagli di una operazione ormai in dirittura d'arrivo".