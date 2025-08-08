Il Mattino - Juanlu e Gutierrez si avvicinano al Napoli: ecco gli aggiornamenti dalle trattative

Calcio Mercato  
Il Mattino - Juanlu e Gutierrez si avvicinano al Napoli: ecco gli aggiornamenti dalle trattative

Calciomercato Napoli, in arrivo sia Juanlu Sanchez che Miguel Gutierrez: cifre, stipendio e contratto

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta le ultime nelle trattative per Miguel GutierrezJuanlu Sanchez:

"Dalla Spagna sono in arrivo Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez: contratto quinquennale per entrambi e niente percentuale sulla futura rivendita. Al terzino del Siviglia andranno 2 milioni di euro, al club 17 milioni. Al calciatore del Girona, invece, 2,5 milioni di ingaggio per un affare da 20 milioni circa tra parte fissa e bonus poi da riconoscere. Il filo conduttore delle due trattative? Entrambi hanno spinto fortemente per giocare in azzurro e con Antonio Conte. Adesso tutto sta nel capire quando arriverà l'ok decisivo. Il Siviglia è con le spalle al muro e in queste ore darà il via libera. Il club deve incassare soldi importanti per poter rispondere alle difficoltà economiche che avanzano e la presa di posizione del calciatore che ha detto no convintamente alla Premier League rifiutando le avances di Wolverhampton e Everton ha ovviamente messo un punto a tutto. Napoli o niente. Si incontreranno nel weekend, invece, Giovanni Manna e il Girona: prima e dopo l'amichevole a Castel di Sangro ci sarà tempo per definire tutti i dettagli di una operazione ormai in dirittura d'arrivo".

Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top