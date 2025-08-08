Sky conferma - Accordo Napoli-Girona e operazione chiusa per Miguel Gutierrez: cosa manca per la firma

Calcio Mercato  
Calciomercato SSC Napoli - Arriva l'here we go di Fabrizio Romano per Miguel Gutierrez, è fatta per l'arrivo in azzurro dal Girona del terzino sinistro. E adesso c'è anche la conferma di Gianluca Di Marzio a Sky Sport:

"Il difensore del Girona Miguel Gutierrez è prossimo a vestire la maglia del Napoli: chiusa l’operazione tra i club. Si è chiusa la trattativa tra Napoli e Girona per Miguel Gutierrez, difensore classe 2001. Lo spagnolo arriverà in azzurro in un’operazione da circa 20 milioni di euro.

Da limare – per arrivare poi all’ufficialità – restano solo i dettagli con il giocatore, che ha già da tempo dato l’ok al trasferimento. Le cifre del contratto dovrebbero essere intorno ai 2 milioni di euro a stagione. Altro tassello importante dunque per la rosa di Antonio Conte, che intanto continua a lavorare anche per Juanlu".

