Torino, Cairo: "Simeone lo seguivo da una vita! De Laurentiis? Abbiamo una tradizione, vi racconto cosa facciamo"

Calciomercato Napoli - Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni allo stadio Moccagatta di Alessandria, nel corso del memorial «Mamma e Papà Cairo», trofeo riservato ai Primavera, in ricordo di Maria Giulia Castelli e Giuseppe Cairo.

Tra i vari argomenti, riportati da La Gazzetta dello Sport, Cairo parla anche delle trattative di mercato con il Napoli: in questa stagione ben tre operazioni chiuse tra le due società, con Ngonge e Simeone in granata e Milinkovic Savic in azzurro.

Su Simeone:«Lo seguo da una vita, tant’è che mi ricordo che parlai di Simeone con l’allora presidente del Genoa Preziosi, nell’estate 2017, a Forte dei Marmi. Lo volevo prendere dopo la sua prima stagione in A, ma Preziosi non me l’ha venduto e poi lo diede alla Fiorentina. Ricordo, anche, quando segnò 4 gol col Verona alla Lazio (Verona-Lazio 4-1, 24 ottobre 2021, ndr ). Negli anni di Napoli vedevo che veniva impiegato poco, e ho sempre provato a vedere se potevo prenderlo ma non volevano darlo. Finalmente, quest’estate, il Napoli si è reso disponibile».

Trattative con il Napoli? «Ho parlato con De Laurentiis, perché quando ci compriamo giocatori abbiamo una tradizione: uno dei due chiama l’altro. Mi ricordo che Aurelio mi chiamò quando gli vendetti Maksimovic, l’anno scorso per Buongiorno mi ha ancora chiamato lui. Quest’anno l’ho richiamato io dopo la cessione di Milinkovic e l’ho richiamato ancora io dopo Simeone e gli ho detto “la tradizione non va rotta”. L’unica volta che non ci siamo sentiti è stato quando abbiamo preso Verdi, il mio acquisto più costoso ma purtroppo al Toro non ha fatto bene come sperava lui e come speravo io».