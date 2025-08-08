Torino, Cairo: "Simeone lo seguivo da una vita! De Laurentiis? Abbiamo una tradizione, vi racconto cosa facciamo"

Le Interviste  
Urbano CairoUrbano Cairo

Intervista Urbano Cairo, le parole del presidente del Torino che ha analizzato il colpo Giovanni Simeone ma anche il rapporto con Aurelio De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni allo stadio Moccagatta di Alessandria, nel corso del memorial «Mamma e Papà Cairo», trofeo riservato ai Primavera, in ricordo di Maria Giulia Castelli e Giuseppe Cairo.

Intervista Cairo

Tra i vari argomenti, riportati da La Gazzetta dello Sport, Cairo parla anche delle trattative di mercato con il Napoli: in questa stagione ben tre operazioni chiuse tra le due società, con Ngonge e Simeone in granata e Milinkovic Savic in azzurro. 

Su Simeone:«Lo seguo da una vita, tant’è che mi ricordo che parlai di Simeone con l’allora presidente del Genoa Preziosi, nell’estate 2017, a Forte dei Marmi. Lo volevo prendere dopo la sua prima stagione in A, ma Preziosi non me l’ha venduto e poi lo diede alla Fiorentina. Ricordo, anche, quando segnò 4 gol col Verona alla Lazio (Verona-Lazio 4-1, 24 ottobre 2021, ndr ). Negli anni di Napoli vedevo che veniva impiegato poco, e ho sempre provato a vedere se potevo prenderlo ma non volevano darlo. Finalmente, quest’estate, il Napoli si è reso disponibile».

Trattative con il Napoli? «Ho parlato con De Laurentiis, perché quando ci compriamo giocatori abbiamo una tradizione: uno dei due chiama l’altro. Mi ricordo che Aurelio mi chiamò quando gli vendetti Maksimovic, l’anno scorso per Buongiorno mi ha ancora chiamato lui. Quest’anno l’ho richiamato io dopo la cessione di Milinkovic e l’ho richiamato ancora io dopo Simeone e gli ho detto “la tradizione non va rotta”. L’unica volta che non ci siamo sentiti è stato quando abbiamo preso Verdi, il mio acquisto più costoso ma purtroppo al Toro non ha fatto bene come sperava lui e come speravo io».

Cairo
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top