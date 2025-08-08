Ritiro Napoli a Castel di Sangro, allenamento mattutino dalle 11.15 | DIRETTA VIDEO
Ritiro Napoli
08-08-2025 09:05
fonte : dai nostri inviati: Russo, Lombardi e Nicotra
Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video del quindicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento mattutino del giorno 10 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli dopo le amichevoli contro il Brest e la Casertana.
Ritiro Napoli a Castel di Sangro, allenamento mattutino giorno 10 | DIRETTA VIDEO
L'appuntamento è dalle ore 11:15 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Lombardi e Nicotra.
Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli
Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:
- Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
- Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
- Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
- Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.
Venerdì 8 agosto:
- 11:00-11:50 - Buongiorno Castel di Sangro con l'allenamento mattutino LIVE dal campo
- 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
- 14:30-14:45 - TG pranzo
- 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi
- 18:00-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l'allenamento pomeridiano LIVE dal campo
- 19:30-19:45 - TG serale
- dalle 20:00 - incontro in piazza del Plebiscito con la squadra e lo staff del Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News