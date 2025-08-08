Sorpresa Napoli, Il Mattino annuncia: futuro di Spinazzola in bilico, può andar via se...

Calciomercato Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive della possibilità - in caso di arrivo di un esterno offensivo - dell'addio di Spinazzola:

"In caso di addio di Jack, al Napoli a quel punto converrà acquistare un esterno sul lato sinistro che faccia bene a Conte [...] Se tutti questi elementi dovessero ritrovarsi insieme, solo se accadesse, la posizione di Spinazzola potrebbe finire sul tavolo: innanzitutto perché considerarlo in lista Champions sarebbe complicato e poi perché lo spazio sarebbe ancor più limitato. L'esterno ex Roma di pretendenti in Serie A ne ha. Lo spazio si ridurrà ancora di più perché dalla Spagna sono in arrivo Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez".