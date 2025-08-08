Sorpresa Napoli, Il Mattino annuncia: futuro di Spinazzola in bilico, può andar via se...

Calcio Mercato  
Sorpresa Napoli, Il Mattino annuncia: futuro di Spinazzola in bilico, può andar via se...

Futuro Spinazzola, le ultime news di calciomercato del Napoli: può andar via se arriva un esterno d'attacco

Calciomercato Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive della possibilità - in caso di arrivo di un esterno offensivo - dell'addio di Spinazzola:

Mercato Napoli, Spinazzola può dire addio

"In caso di addio di Jack, al Napoli a quel punto converrà acquistare un esterno sul lato sinistro che faccia bene a Conte [...] Se tutti questi elementi dovessero ritrovarsi insieme, solo se accadesse, la posizione di Spinazzola potrebbe finire sul tavolo: innanzitutto perché considerarlo in lista Champions sarebbe complicato e poi perché lo spazio sarebbe ancor più limitato. L'esterno ex Roma di pretendenti in Serie A ne ha. Lo spazio si ridurrà ancora di più perché dalla Spagna sono in arrivo Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez".

Leonardo Spinazzola
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top