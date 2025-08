Calciomercato Napoli - Tweet di Fabrizio Romano che racconta di un accordo praticamente in chiusura tra Napoli e Siviglia per quanto riguarda il trasferimento di Juanlu Sanchez in maglia azzurra:

"Il Napoli si avvicina all'accordo con il Siviglia per Juanlu, dopo che è stata presentata una nuova offerta ufficiale. € Pacchetto da 17 milioni da pagare in quattro anni, il giocatore vuole il Napoli nonostante i Wolves e un altro club della Premier League siano interessati"