Raspadori apre alla cessione, Tuttosport: vuole più spazio in vista dei Mondiali, la richiesta del Napoli

Calciomercato Napoli, Raspadori è seguito dall'Atletico Madrid e apre alla cessione: ecco la cifra richiesta da De Laurentiis per il via libera

Calciomercato Napoli - Il futuro in azzurro di Giacomo Raspadori resta in bilico. Sull'ex Sassuolo, protagonista in azzurro con due Scudetti vinti, c'è l'interessamento dell'Atletico Madrid

Di seguito gli ultimi aggiornamenti riportati da Tuttosport:

"Raspadori potrebbe fare il percorso inverso: da Napoli verso la Spagna. L’attaccante classe 2000, in cerca di maggiore spazio in vista dei Mondiali 2026, ha aperto a un possibile trasferimento all’Atletico Madrid. Tuttavia, c’è distanza tra le parti: De Laurentiis valuta il giocatore almeno 30 milioni, mentre i colchoneros sono fermi a 22".

