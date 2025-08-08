Raspadori apre alla cessione, Tuttosport: vuole più spazio in vista dei Mondiali, la richiesta del Napoli

Calciomercato Napoli - Il futuro in azzurro di Giacomo Raspadori resta in bilico. Sull'ex Sassuolo, protagonista in azzurro con due Scudetti vinti, c'è l'interessamento dell'Atletico Madrid.
Di seguito gli ultimi aggiornamenti riportati da Tuttosport:
"Raspadori potrebbe fare il percorso inverso: da Napoli verso la Spagna. L’attaccante classe 2000, in cerca di maggiore spazio in vista dei Mondiali 2026, ha aperto a un possibile trasferimento all’Atletico Madrid. Tuttavia, c’è distanza tra le parti: De Laurentiis valuta il giocatore almeno 30 milioni, mentre i colchoneros sono fermi a 22".