McTominay candidato al Pallone d'Oro: spunta la reazione di Scott nello spogliatoio del Napoli!

Notizie  
Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela la reazione di Scott McTominay alla notizia della candidatura al Pallone d'Oro 2025:

"Non poteva passare sotto silenzio l'annata fantasmagorica di McTominay, che con i suoi gol, le sue giocate, i suoi inserimenti con tempismo perfetto, si è cucito sulla propria maglia e su quella dei suoi compagni lo scudetto. Niente male per un tipo tendenzialmente schivo, che preferisce far parlare il campo a suon di dribbling, gol e giocate decisive. Anche dopo aver ricevuto la notizia della sua candidatura al pallone d'oro (dove a fargli compagnia ci sono nomi da far girare la testa) non si è smosso di un centimetro: ha ripreso il suo allenamento e ha continuato a lavorare come sempre. D'altra parte lo ha raccontato anche al Mattino qualche giorno fa: non gli piace la comfort zone e il suo motto è «Amma fatica' always». È così che si costruiscono i campioni, quelli che sanno vincere in campo e fuori e che il Napoli si vuole tenere più stretto dello scudetto appena ritornato sulle maglie azzurre. Quella di McTominay è una soddisfazione collettiva, a tratti contagiosa. La notizia è stata accolta dallo spogliatoio tutto con entusiasmo e ammirazione. Perché non c'è nulla di regalato in questo traguardo: il sudore, l'impegno e ovviamente i gol, che sono la logica conseguenza del lavoro".

 

