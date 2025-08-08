Raspadori-Atletico Madrid, il Napoli fissa il prezzo e la deadline per accettare l'offerta: i dettagli

Raspadori-Atletico Madrid, il Napoli fissa il prezzo e la deadline per accettare l'offerta: i dettagli

Calciomercato SSC Napoli, le ultime news su Raspadori: il club fissa il prezzo e la deadline per accettare l'offerta dell'Atletico Madrid

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive del futuro di Giacomo Raspadori:

"Raspadori: il Napoli ha comunicato all'entourage del calciatore che le porte della cessione sono aperte. Ovviamente nel caso in cui dovesse arrivare ma sempre prima della prossima settimana un'offerta seria dell'Atletico Madrid. Gli spagnoli potrebbero spingersi fino a 25 milioni, il Napoli ne chiede dieci in più. A 30 si può chiudere? Forse sì, ma solo se il Napoli avrà il tempo di tornare poi sul mercato, senza tirare troppo la corda. Ogni ora che passa complica lo scenario. In caso di addio di Jack, al Napoli a quel punto converrà acquistare un esterno sul lato sinistro che faccia bene a Conte".

Giacomo Raspadori
