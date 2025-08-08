Esercitazione offensiva per il Napoli, chi ha lo stile di tiro più bello? | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Napoli  
Esercitazione offensiva per il Napoli, chi ha lo stile di tiro più bello? | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Napoli a Castel di SangroÂ 2025Â / CASTEL DI SANGRO (AQ) -Â Quindicesimo allenamentoÂ delÂ NapoliÂ di AntonioÂ ConteÂ in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento mattutinoÂ delÂ giorno 10Â di ritiro aÂ Castel di SangroÂ dellaÂ SSC NapoliÂ prima delleÂ amichevoli contro il Girona e il Sorrento. Ferrante e Contini nella porta sulla sinistra del campo, Milinkovic-Savic e Meret in quella destra.Â Sul lato sinistro del campo Beukema, Olivera,Â Mazzocchi, Hasa, Lobotka, Raspadori, Zanoli, Obaretin, Coli Saco, Juan Jesus, Marianucci, Cheddira. Sul lato destro del campoÂ Anguissa, Vergara, Gilmour, De Bruyne, McTominay,Â Lucca, Politano, Lukaku, Neres, Lang e Spinazzola.

In allegato la fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di AntonioÂ ConteÂ per il ritiro aÂ Castel di SangroÂ 2025:

  • Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
  • Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Dâ€™Angelo
  • Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
  • Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

VenerdÃ¬ 8 agosto:

  • 11:00-11:50 -Â Buongiorno Castel di SangroÂ con l'allenamentoÂ mattutino LIVE dal campo
  • 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
  • 14:30-14:45 -Â TGÂ pranzo
  • 15:00-16:00 -Â FiloÂ direttoÂ con i tifosi
  • 18:00-19:30 -Â Buon pomeriggio Castel di SangroÂ con l'allenamentoÂ pomeridianoÂ LIVE dal campo
  • 19:30-19:45 -Â TGÂ serale
  • dalle 20:00 -Â incontro in piazza del Plebiscito con la squadra e lo staff delÂ Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top