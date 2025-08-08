Esercitazione offensiva per il Napoli, chi ha lo stile di tiro più bello? | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Napoli a Castel di SangroÂ 2025Â / CASTEL DI SANGRO (AQ) -Â Quindicesimo allenamentoÂ delÂ NapoliÂ di AntonioÂ ConteÂ in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento mattutinoÂ delÂ giorno 10Â di ritiro aÂ Castel di SangroÂ dellaÂ SSC NapoliÂ prima delleÂ amichevoli contro il Girona e il Sorrento. Ferrante e Contini nella porta sulla sinistra del campo, Milinkovic-Savic e Meret in quella destra.Â Sul lato sinistro del campo Beukema, Olivera,Â Mazzocchi, Hasa, Lobotka, Raspadori, Zanoli, Obaretin, Coli Saco, Juan Jesus, Marianucci, Cheddira. Sul lato destro del campoÂ Anguissa, Vergara, Gilmour, De Bruyne, McTominay,Â Lucca, Politano, Lukaku, Neres, Lang e Spinazzola.

In allegato la fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di AntonioÂ ConteÂ per il ritiro aÂ Castel di SangroÂ 2025:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Dâ€™Angelo

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Dâ€™Angelo Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

VenerdÃ¬ 8 agosto: