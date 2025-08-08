Geolier ieri nel ritiro degli azzurri! Il Mattino: brano dedicato al Napoli in cantiere?

Notizie  
Geolier ieri nel ritiro degli azzurri! Il Mattino: brano dedicato al Napoli in cantiere?

Ultime notizie SSC Napoli, Geolier nel ritiro degli azzurri a Castel di Sangro: secondo Il Mattino può uscire un brano dedicato agli azzurri

Ultime notizie SSC Napoli - Nella giornata di ieri, in ritiro s'è visto Geolier. Ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"A ritmo di musica. Nel ritiro di Castel di Sangro, ieri, è arrivato anche Geolier, il super artista napoletano dei record e soprattutto grande tifoso degli azzurri. Il rapper, reduce dal super successo di pubblico per le serate all'Ippodromo di Agnano, ha raggiunto la squadra di Conte in Abruzzo ed è stato in loro compagnia, ospite della famiglia De Laurentiis. Insieme a patron Aurelio - ieri sul campo per l'allenamento quotidiano - sono tanti i progetti sul tavolo e hanno tutti lo sfondo azzurro. E chissà se tra un successo e l'altro non possa venir fuori un singolo proprio dedicato al Napoli, come fu in occasione del terzo scudetto con un brano di Liberato".

Geolier e Noa Lang
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top