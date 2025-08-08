Geolier ieri nel ritiro degli azzurri! Il Mattino: brano dedicato al Napoli in cantiere?

Ultime notizie SSC Napoli - Nella giornata di ieri, in ritiro s'è visto Geolier. Ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"A ritmo di musica. Nel ritiro di Castel di Sangro, ieri, è arrivato anche Geolier, il super artista napoletano dei record e soprattutto grande tifoso degli azzurri. Il rapper, reduce dal super successo di pubblico per le serate all'Ippodromo di Agnano, ha raggiunto la squadra di Conte in Abruzzo ed è stato in loro compagnia, ospite della famiglia De Laurentiis. Insieme a patron Aurelio - ieri sul campo per l'allenamento quotidiano - sono tanti i progetti sul tavolo e hanno tutti lo sfondo azzurro. E chissà se tra un successo e l'altro non possa venir fuori un singolo proprio dedicato al Napoli, come fu in occasione del terzo scudetto con un brano di Liberato".