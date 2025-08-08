Ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro: la Nazionale non vedenti fa visita agli azzurri | FOTO

Piacevole visita nel ritiro del Napoli in Abruzzo come si legge da una nota pubblicata dal club azzurro su X:
"Durante il ritiro di Castel di Sangro, la SSC Napoli ha avuto il piacere e l’onore di ospitare la Nazionale italiana di Calcio a 5 non vedenti. Un momento di grande valore umano e sportivo, in cui il calcio ha confermato la sua capacità di essere un ponte che unisce persone, storie e ideali. Grazie alla squadra e allo staff per la visita e per il messaggio di ispirazione che avete condiviso con noi".
