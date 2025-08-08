Manchester City, Stones: "De Bruyne al Napoli? L'ho sentito, è felicissimo! Ecco cosa mi ha detto"

Le Interviste  
Stones De BruyneStones De Bruyne

Intervista a John Stones, il difensore del Manchester City ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche dell'ex compagno De Bruyne e del suo arrivo al Napoli

Calciomercato Napoli - John Stones, difensore del Manchester City, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Intervista Stones

Tra le varie tematiche affrontate, Stones ha parlato anche dell'ex compagno Kevin De Bruyne e del suo arrivo a Napoli

Che effetto le fa vedere De Bruyne al Napoli? «L’ho sentito pochi giorni fa: è felicissimo a Napoli». 
 
Si aspetta scintille da KDB? «Oh sì! Può continuare a cullare il bambino che è in lui, circondato dall’amore dei tifosi e dall’entusiasmo di una squadra che ha appena vinto lo scudetto. Ci vediamo in Champions, amico!». 

Stones e De Bruyne
