Repubblica anticipa - Milinkovic-Savic avrà spazio da subito: Conte stravede per il portiere

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica parla della possibilità che Conte punti su Milinkovic-Savic:

"La porta non parla più italiano: sette delle prime dieci squadre dell’ultimo campionato schiereranno al via della prossima serie A un portiere straniero. Sorpasso effettuato e consolidato. Quest’estate è crollato anche il fortino del Napoli, che ha affiancato Milinkovic a Meret, il numero uno dei due scudetti. Ma Conte stravede per il serbo, pagato 20 milioni da De Laurentiis al Torino: avrà tanto spazio, fin da subito. I numeri sono leggermente meno impietosi se si allarga il quadro a tutte le venti squadre di A: sono dieci i numeri uno stranieri, esattamente la metà. Ma la tendenza è evidente: nel 1995/96 c’erano 18 italiani titolari su 18, nel 2005/06 16 su 20, nel 2010/11 12 su 20. Un’erosione lenta ma inesorabile".