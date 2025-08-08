Repubblica anticipa - Milinkovic-Savic avrà spazio da subito: Conte stravede per il portiere

Notizie  
Repubblica anticipa - Milinkovic-Savic avrà spazio da subito: Conte stravede per il portiere

Ultime news SSC Napoli, Milinkovic-Savic avrà spazio: Conte stravede per lui

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica parla della possibilità che Conte punti su Milinkovic-Savic:

"La porta non parla più italiano: sette delle prime dieci squadre dell’ultimo campionato schiereranno al via della prossima serie A un portiere straniero. Sorpasso effettuato e consolidato. Quest’estate è crollato anche il fortino del Napoli, che ha affiancato Milinkovic a Meret, il numero uno dei due scudetti. Ma Conte stravede per il serbo, pagato 20 milioni da De Laurentiis al Torino: avrà tanto spazio, fin da subito. I numeri sono leggermente meno impietosi se si allarga il quadro a tutte le venti squadre di A: sono dieci i numeri uno stranieri, esattamente la metà. Ma la tendenza è evidente: nel 1995/96 c’erano 18 italiani titolari su 18, nel 2005/06 16 su 20, nel 2010/11 12 su 20. Un’erosione lenta ma inesorabile".

Milinkovic-Savic e Meret
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top