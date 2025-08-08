Juanlu-Napoli, arenata trattativa con il Siviglia! CorSport: un aspetto può fare la differenza

Calciomercato Napoli, fase delicata della trattativa con il Siviglia per il terzino destro Juanlu Sanchez: ecco gli ultimissimi aggiornamenti

Calciomercato Napoli - Prosegue la telenovela per l'arrivo di Juanlu Sanchez al Napoli. Il braccio di ferro con il Siviglia non ha ancora un vincitore: il calciatore vuole solo gli azzurri, ma gli iberici non hanno accettato l'ultima proposta di De Laurentiis da 17 milioni (ne volgiono 20 più percentuale sulla rivendita). 

La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu vivie un momento decisivo, così come raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Si è arenata, invece, la trattativa con il Siviglia per Juanlu: il Napoli offre 17 milioni, mentre il Siviglia insiste al rialzo dopo aver ricevuto due offerte da 20 milioni firmate Wolverhampton e Nottingham Forest. Tra l’altro, gli andalusi hanno sempre chiesto sia l’indennizzo sia il 10% sulla futura rivendita.  

Emblematica la storia relativa a Juanlu: ha rifiutato sia i Wolves sia il Nottingham, entrambi pronti a soddisfare ogni tipo di richiesta proveniente dal Nervion: nada, non se ne parla, nella sua testa ci sono soltanto gli azzurri di Conte e l’idea ferma e decisa di rispettare l’intesa raggiunta con il ds Manna, prima ancora del suo viaggio di inizio giugno a Siviglia. Dall’epoca sono trascorsi un bel po’ di giorni, diciamo anche due mesi, ma l’esterno destro della Roja Under 21 non ha mai cambiato rotta e orizzonti".

