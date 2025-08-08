Accostato al Napoli, Sky: Musah vicino al Nottingham Forest, oggi giornata decisiva!

Calciomercato Napoli, Musah vicino al Nottingham Forest: offerta più alta degli azzurri, oggi giornata chiave secondo Sky

Calciomercato SSC Napoli, il club di Premier League del Nottingham Forest continua a spingere per arrivare a Yunus Musah, centrocampista del Milan. Ne parla Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di Sky Sport:

"Sono continuati anche nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto i contatti tra Milan e Nottingham Forest per Yunus Musah. Gli inglesi stanno spingendo per arrivare al centrocampista americano dei rossoneri. Quella di venerdì 8 agosto potrebbe infatti essere la giornata decisiva per la trattativa.

Ricordiamo che sul giocatore c’è anche il Napoli che si è mosso nei giorni scorsi, con il giocatore che ha dato priorità agli azzurri. Tuttavia, l’offerta del club allenato da Antonio Conte è lontana dai 30 milioni avanzati dal club di Premier League".

Musah e McTominay
