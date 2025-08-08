Moretto annuncia: "Ci sono novità importanti sulla trattativa Napoli-Siviglia per Juanlu"

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti da Matteo Moretto, giornalista e collega di Fabrizio Romano.

"Novità importanti sul futuro di Juanlu Sanchez del Siviglia. Ricapitoliamo la vicenda: nelle ultime ore il Napoli ha alzato ufficialmente l'offerta, da 14 milioni più il 10% sulla futura rivendita a 17 milioni di euro. Il Siviglia, quando il Napoli aveva offerto 14 milioni più il 10%, aveva comunicato ufficialmente di volere 17 milioni più il 10% sulla rivendita.

Ecco perché il Napoli si aspettava di chiudere: tuttavia la risposta ufficiale del Siviglia è un nuovo aumento della richiesta, che adesso è di 20 milioni di euro.

Il Siviglia si fa forte del fatto che ci sono club inglesi disposti a spendere 20 milioni per Juanlu. Ora il Napoli deve decidere cosa fare, forte della volontà di Juanlu che ha chiesto la cessione agli azzurri".