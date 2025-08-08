Atletico Madrid, il presidente: "Raspadori? Ecco la verità"

Calcio Mercato  
Atletico Madrid, il presidente: Raspadori? Ecco la verità

Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo Torres, ha fatto il punto della situazione su Giacomo Raspadori

Calciomercato Napoli - Enrique Cerezo Torres, presidente dell’Atletico Madrid, è stato raggiunto in esclusiva dalla redazione di Napoli Network. Ecco le sue dichiarazioni:

“Raspadori? Non posso dirvi se ci sia gradimento o meno per un motivo davvero molto semplice: non entro nel merito delle questioni tecniche. Quello che posso dire al momento è che sul tavolo non c’è alcuna trattativa con il Napoli. Se ci sarà in futuro non posso saperlo ma, oggi, non abbiamo trattative aperte per il calciatore del Napoli”.

