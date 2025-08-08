Conte candidato al COTY 2025, CorSport lo esalta: l'unico nominato senza coppe, ecco perchè c'è lui e non Inzaghi

Notizie Napoli calcio - Antonio Conte è stato nominato Coach of The Year 2025 al Pallone d'Oro. Si tratta del Cruyff Trophy, quello assegnato a uno dei "migliori allenatori del mondo...", come scrive l'account ufficiale del Ballon d'Or.

Oltre a Conte, in lista anche Luis Enrique, Enzo Maresca, Hansi Flick e Arne Slot. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

"L’impresa di superare ogni tipo di ostacolo e di battere al fotofinish una squadra più attrezzata e qualitativamente molto superiore come l’Inter, conquistando quello che alla lunga è risultato il campionato più avvincente tra i cinque tornei top del Continente, non è passata inosservata: un riconoscimento pienamente meritato. Tra l’altro senza il plus della vetrina internazionale delle coppe: l’unico della lista".