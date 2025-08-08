Conte candidato al COTY 2025, CorSport lo esalta: l'unico nominato senza coppe, ecco perchè c'è lui e non Inzaghi

Rassegna Stampa  
Conte coach of the year 2025Conte coach of the year 2025

Il Corriere dello Sport esalta Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la nomina per il premio Coach of The Year 2025

Notizie Napoli calcio - Antonio Conte è stato nominato Coach of The Year 2025 al Pallone d'Oro. Si tratta del Cruyff Trophy, quello assegnato a uno dei "migliori allenatori del mondo...", come scrive l'account ufficiale del Ballon d'Or.

Oltre a Conte, in lista anche Luis EnriqueEnzo MarescaHansi Flick e Arne Slot. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport

"L’impresa di superare ogni tipo di ostacolo e di battere al fotofinish una squadra più attrezzata e qualitativamente molto superiore come l’Inter, conquistando quello che alla lunga è risultato il campionato più avvincente tra i cinque tornei top del Continente, non è passata inosservata: un riconoscimento pienamente meritato. Tra l’altro senza il plus della vetrina internazionale delle coppe: l’unico della lista".

