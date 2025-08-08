Calciomercato Napoli, Kevin più di Grealish e Sterlin: il brasiliano arriverà solo in un caso, ecco quale

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive dell'ipotesi Kevin dallo Shakhtar Donetsk:

"Le grandi manovre della sinistra napoletana. E non stiamo parlando di politica. Il Napoli "va" a sinistra, quella è la zona di campo più interessata. Ma gli scenari sono ancora tanti e soggetti a tante variabili. Partiamo dall'inizio: al Napoli Kevin piace. Il 22enne brasiliano dello Shakhtar Donetsk è uno dei profili scritti da mesi sul taccuino e sta tornando prepotentemente alla ribalta. Perché? Perché i profili già vagliati non entusiasmano e anche questo lo abbiamo ripetuto più volte: Grealish sarebbe una scommessa, Sterling un rischio, gli altri nomi non convincono pienamente. Kevin, invece, piace a tutti con un'età e un talento sicuramente da non discutere. Il suo club ha già rifiutato diverse offerte anche da 40 milioni di euro. Una cifra che il Napoli potrebbe raggiungere solo in un caso. E quel caso sarebbe la cessione di Raspadori".