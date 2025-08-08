SSC Napoli, l'ex PT conferma: "Mettere in forma De Bruyne? Fatto, è cambiato tantissimo dal suo arrivo"

Si Ã¨ parlato tanto nel corso del ritiro di Dimaro-Folgarida di comeÂ Kevin De Bruyne sia arrivato - fisicamente - in azzurro. Mentre la condizione fisica diÂ KDB, adesso, dopo un ritiro e mezzo agli ordini diÂ Conte e del suo staff, Ã¨ davvero ottima. Non avendo saltato neanche una seduta nel corso dei due ritiri. E l'ex PT dellaÂ SSC Napoli, Tiberio Ancora, rispondendo ad un commento via Instagram di un tifoso, ammette:

"Mettere in forma De Bruyne?Â GiÃ fatto....Ã¨ veramente cambiato tantissimo dal suo arrivo".