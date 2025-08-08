Marca svela: Juanlu si sente spesso con Conte, vuole mantenere la parola data al Napoli

Calciomercato Napoli - Prosegue la telenovela per l'arrivo di Juanlu Sanchez al Napoli. Il braccio di ferro con il Siviglia non ha ancora un vincitore: il calciatore vuole solo gli azzurri, ma gli iberici non hanno accettato l'ultima proposta di De Laurentiis da 17 milioni (ne volgiono 20 più percentuale sulla rivendita). 

Ulteriori dettagli sulla trattativa Napoli-Siviglia per Juanlu arrivano direttamente dalla Spagna, in particolare sul portale Marca:

"Mentre Juanlu si sta allenando normalmente in questi giorni , mercoledì ha visitato gli uffici del Sánchez-Pizjuán con i suoi rappresentanti, dove il club li ha informati delle offerte arrivate dalla Premier League. Tuttavia, il giocatore non è disposto a farlo e vuole mantenere l'accordo verbale di lunga data che ha con il Napoli, impegnandosi fino al 2030. Ha anche frequenti contatti con Antonio Conte".

